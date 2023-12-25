России удалось подорвать украинскую промышленность, сделав невозможным производство необходимых военных компонентов внутри страны. Об этом заявил The Independent на условиях анонимности высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины.

По данным издания, сейчас украинские военные испытывают недостаток в боеприпасах. Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что если помощь США прекратится, то это «приведет к огромным потерям» и изменению линии соприкосновения войск.

В свою очередь высокопоставленный украинский военнослужащий, выступая на условиях анонимности, заявил, что пока в Авдеевке достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на нынешних позициях, но недостаточно, чтобы «заставить Россию остановиться».

Он также заметил, что «России удалось подорвать промышленность Украины, сделав невозможным производство необходимых ей военных компонентов внутри страны».

«Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи», - констатировал он.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил о том, что командование вынуждено сокращать число операций, так как не хватает боеприпасов. Также военнослужащий отметил, что есть и проблемы с личным составом, у которого накопилась усталость.