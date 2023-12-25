ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ. RT на русском
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сообщении. ТАСС
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении скопления украинской техники на краснолиманском направлении. По словам одного из российских военнослужащих, за два дня боевой работы на указанном участке были поражены два опорных пункта противника. Lenta.ru