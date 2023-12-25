ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК IRIS-T ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ. RT на русском

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - говорится в сообщении. ТАСС