Подсчитаны все атаки ВСУ на Крым в 2023 году

Территория полуострова Крым в 2023 году более 20 раз подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет различных модификаций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета.Ru

"Из-за близости округа к зоне СВО реальную угрозу все еще продолжает создавать применение боевиками Украины беспилотных летательных аппаратов и поставляемых Западом реактивных систем HIMARS и ATACMS. Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя. Для примера отмечу, что только в 2023 году территория Республики Крым подверглась более чем 20 ударам с использованием БПЛА и ракет различных модификаций", - сказал Устинов. ТАСС