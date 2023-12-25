В посольстве РФ прокомментировали вызов дипломата в МИД Ирана

Иран попросил временного поверенного в делах при посольстве Российской Федерации передать Москве позицию Тегерана по спорным с Объединенными Арабскими Эмиратами островам, встреча прошла "в дружественной атмосфере". Об этом сообщили РБК в посольстве РФ.

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Основным итогом прошедшей встречи с российской дипмиссии назвали подтверждение глубоких многоплановых отношений между РФ и Ираном. 25 декабря состоится подписание соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о свободной торговле. Также в Тегеране откроют памятник советско-российскому поэту Расулу Гамзатову.

В настоящее время идут переговоры статс-секретаря, заместителя министра МЧС России Алексея Серко с его иранскими коллегами, которые заинтересованы в сотрудничестве и профильном содействии с российской стороной, рассказали в посольстве.