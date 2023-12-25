Умер экс-прокурор Москвы Юрий Семин

Ему было 73 года.

«Он скончался сегодня в результате обширного инфаркта», — написал в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что Сёмин возглавлял столичную прокуратуру в 2006-2011 годах, а затем был начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

Юрий Сёмин — заслуженный юрист РФ, обладатель награды «За безупречную службу» и знак отличия «За верность Закону» I степени. В 1981-1984 годах был замначальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления столичной прокуратуры. В 1987-1991 годах — прокурором Перовского района Москвы.