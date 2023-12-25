В Кремле высказались о беспорядках в Сербии после выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты и беспорядки, которые происходят в Сербии, исключительно внутренним делом этого государства, передают «Известия».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что руководство Сербии способно принять все необходимые меры для урегулирования вопроса. Он также сообщил об отсутствии у России планов вмешиваться в этот конфликт.

Песков напомнил о том, что Россию и Сербию объединяют исторические и культурные взаимоотношения. Кроме того, по его словам, отношения сторон «имеют перспективы в различных областях».

Пресс-секретарь высказал предположение, что «третьи силы», в том числе зарубежные, пытались спровоцировать беспорядки в стране.

В Сербии были инициированы протесты в связи с тем, что в стране победила правящая коалиция на парламентских выборах 17 декабря. Накануне вечером сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Полиции удалось разогнать митингующих. Также стало известно, что силовики выставили оцепление.