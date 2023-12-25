Медведев назвал декларацию ЕС по гарантиям Украине филькиной грамотой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины «филькиной грамотой», отметив, что истекающие из нее соглашения могут привести к созданию военной базы на территории страны и неизбежному удару по ней со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев запустил «новую тему создания антироссийского консенсуса» путем декларации. При этом в ней «нет никакой добавленной ценности», поскольку документ является лишь публичным заявлением. Вместе с тем она дает возможность заключить дополнительные соглашения, которые позволят начать производство вооружений, подготовку украинских военнослужащих, финансирование отдельных военных программ и прочее. Не исключено и создание военной базы — таким образом другая сторона примет на себя задачу защиты украинских границ.

«И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе, будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — рассуждает зампред Совбеза.