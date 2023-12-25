В США заявили, что украинские военные настроены против Зеленского

По его словам, появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы. "Так что он в настоящей беде", - отметил Джонсон, добавив, что в рядах ВСУ не хватает солдат из-за высоких потерь. Среди мобилизованных уже встречаются беременные женщины и инвалиды, напомнил эксперт. Российская газета