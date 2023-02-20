Пока вы не уснули: Визит Байдена в Киев и требование Китая по "Северным потокам"

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Байден прибыл в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы подтвердить свою приверженность суверенитету. Как сообщает ТАСС, американский лидер объявил, что страна получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, куда войдут гаубицы, снаряды и комплексы Javelin.

Также Байден заявил, что на этой неделе объявит о новом пакете антироссийских санкций.

Китай потребовал расследования взрывов на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество может потребовать тщательного расследования взрывов на «Северных потоках», учитывая всю серьезность последствий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, взрывы на газопроводах оказали негативное влияние на весь энергетический рынок. Кроме того, от этих действий пострадала экология. Он призвал провести объективное расследование этих терактов.

В Турции высказались о присоединении к антироссийским санкциям

Турция не намерена участвовать в санкционной кампании Запада против России, но и не допустит обхода ограничений. С таким утверждением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Турция не присоединяется к односторонним санкциям», - заявил он, отметив, что страна будет следовать решениям, которые были приняты Организацией Объединенных Наций (ООН).

Глава МИД также подчеркнул, что Анкара изначально выступала категорически против обхода ограничений. Такой позиции она придерживается до сих пор, отметил Чавушоглу.

Кремль: послание Путина Федеральному собранию пройдет с участниками СВО

На послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут присутствовать участники СВО, депутаты и сенаторы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель российского лидера также добавил, что иностранных журналистов не будет на оглашении послания - такой практики в России нет.

Песков заявил, что президент уже завершает работу над посланием Федеральному собранию. При этом в ходе работы Путин активно контактирует с вице-премьерами, министрами, руководителями профильных ведомств, уточняет различные моменты.

Эрдоган заявил о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генсеку НАТО Йенс Столтенбергу о готовности страны рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Дипломат подчеркнул, что в Швеции продолжается «пропаганда Рабочей партии Курдистана».

Глава Евросовета: все основные санкции против РФ уже введены

Евросоюзом были введены все основные рестрикции против России. Ключевой целью новых пакетов является «затягивание петли». Об этом в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Кроме того, ЕС намерен предотвращать попытки обхода санкций, указал он.

Глава Евросовета также подчеркнул, что введение ограничений против ископаемого топлива было главной мерой. После всех шагов, сделанных ранее, «остается не так много из дополнительных вещей», добавил Мишель.

В Кремле допустили встречу Путина с Ван И

Не исключено, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем» - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что отношения двух сторон носят очень многоплановый, союзнический характер.

Шон Пенн призвал США ввести войска на Украину

Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал власти США ввести войска на Украину. По его мнению, победа России станет «крышкой» для всех. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на The Guardian.

Пенн заявил, что несмотря на то что США пытаются удержать свои войска от переброски на Украину, они все равно там будут. Так, почему бы это не сделать сейчас, задался вопросом артист.

Еврокомиссия отреагировала на расследование Херша по «Северным потокам»

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Андреа Мазини заявила, что в ЕК считают спекуляциями обвинения в адрес США и Норвегии по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В Сочи на санно-бобслейную трассу сошла лавина

Лавина сошла на санно-бобслейной трассе в горах Сочи. В результате инцидента повреждена инфраструктура. Предварительно установлено, что среди спортсменов и сотрудников пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет", - говорится в распространенном сообщении.