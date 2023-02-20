Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генсеку НАТО Йенс Столтенбергу о готовности страны рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Дипломат подчеркнул, что в Швеции продолжается «пропаганда Рабочей партии Курдистана».
«В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», — подчеркнул Чавушоглу.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.
После того как лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, Анкара стала выступать против членства Швеции в альянсе.
Чавушоглу в начале февраля заявлял, что в нынешних условиях одобрение вступления стран в НАТО невозможно. Для этого необходимо, чтобы страны полностью удовлетворили требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме. При этом он подчеркнул, что к вступлению в альянс Финляндии Анкара относится более положительно.