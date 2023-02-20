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21 минуту назад

Эрдоган заявил о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО

Никита Бородкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генсеку НАТО Йенс Столтенбергу о готовности страны рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Эрдоган выразил готовность рассмотреть возможность вступления Финляндии в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат подчеркнул, что в Швеции продолжается «пропаганда Рабочей партии Курдистана».

«В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

После того как лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, Анкара стала выступать против членства Швеции в альянсе.

Чавушоглу в начале февраля заявлял, что в нынешних условиях одобрение вступления стран в НАТО невозможно. Для этого необходимо, чтобы страны полностью удовлетворили требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме. При этом он подчеркнул, что к вступлению в альянс Финляндии Анкара относится более положительно.

В мире,Расмус Палудан,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,МИД Турции,
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