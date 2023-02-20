Евросоюзом были введены все основные рестрикции против России. Ключевой целью новых пакетов является «затягивание петли». Об этом в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Кроме того, ЕС намерен предотвращать попытки обхода санкций, указал он.

Глава Евросовета также подчеркнул, что введение ограничений против ископаемого топлива было главной мерой. После всех шагов, сделанных ранее, «остается не так много из дополнительных вещей», добавил Мишель.

20 февраля представители МИД ЕС в ходе заседания в Брюсселе ведут переговоры по новому – десятому – пакету антироссийских санкций.