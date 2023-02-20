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31 минуту назад

Глава Евросовета: все основные санкции против РФ уже введены

Лера Букина

Евросоюзом были введены все основные рестрикции против России. Ключевой целью новых пакетов является «затягивание петли». Об этом в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Кроме того, ЕС намерен предотвращать попытки обхода санкций, указал он.

Глава Евросовета также подчеркнул, что введение ограничений против ископаемого топлива было главной мерой. После всех шагов, сделанных ранее, «остается не так много из дополнительных вещей», добавил Мишель.

Евросоюз урезал 10-й пакет санкций против России. Запреты хотели согласовать к 24 февраля

20 февраля представители МИД ЕС в ходе заседания в Брюсселе ведут переговоры по новому – десятому – пакету антироссийских санкций.

15 февраля Еврокомиссей были представлены предложения по рестрикциям. Предполагается, что они коснутся, в частности, электроники, спецтранспортных средств, запчастей для грузовиков и авиадвигателей, товаров двойного назначения, строительного сектора, редкоземельных материалов.

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