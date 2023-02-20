Шон Пенн призвал США ввести войска на Украину

Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал власти США ввести войска на Украину. По его мнению, победа России станет «крышкой» для всех. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на The Guardian.

Пенн заявил, что несмотря на то что США пытаются удержать свои войска от переброски на Украину, они все равно там будут. Так, почему бы это не сделать сейчас, задался вопросом артист.

«Если Россия победит, нам всем будет крышка. Я могу сказать, что нам, американцам, приходится принимать на себя уровень стыда за то, что мы раньше не расширили поставки оружия», — заявил он.