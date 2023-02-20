В Турции высказались о присоединении к антироссийским санкциям

Турция не намерена участвовать в санкционной кампании Запада против России, но и не допустит обхода ограничений. С таким утверждением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Турция не присоединяется к односторонним санкциям», - заявил он, отметив, что страна будет следовать решениям, которые были приняты Организацией Объединенных Наций (ООН).

Глава МИД также подчеркнул, что Анкара изначально выступала категорически против обхода ограничений. Такой позиции она придерживается до сих пор, отметил Чавушоглу.

Все указания Запада Турция принимает во внимание, добавил он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзом были введены все основные рестрикции против России. Ключевой целью новых пакетов является «затягивание петли», подчеркнул он. Кроме того, ЕС намерен предотвращать попытки обхода санкций, указал Мишель.