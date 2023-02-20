Президент США Джо Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы подтвердить свою приверженность суверенитету. Как сообщает ТАСС, американский лидер объявил, что страна получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, куда войдут гаубицы, снаряды и комплексы Javelin.

Также Байден заявил, что на этой неделе объявит о новом пакете антироссийских санкций.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев. Визит был необъявленным, однако днем в центре украинской столицы перекрыли улицы, а украинские СМИ сообщили, что американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В сети появились кадры их прогулки по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.