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52 минуты назад

Байден сделал в Киеве важное заявление

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы подтвердить свою приверженность суверенитету. Как сообщает ТАСС, американский лидер объявил, что страна получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, куда войдут гаубицы, снаряды и комплексы Javelin.

Также Байден заявил, что на этой неделе объявит о новом пакете антироссийских санкций.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев. Визит был необъявленным, однако днем в центре украинской столицы перекрыли улицы, а украинские СМИ сообщили, что американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В сети появились кадры их прогулки по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.

Байден прилетел в Киев

Также Байден посетит Польшу, где он должен встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО. Планируется, что они обсудят увеличение военного контингента в государствах.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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