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1 час назад

В Кремле допустили встречу Путина с Ван И

Лера Букина

Не исключено, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле допустили встречу Путина и Ван И
Фото: ТАССТАСС

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем» - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что отношения двух сторон носят очень многоплановый, союзнический характер.

30 декабря российский лидер и председатель КНР Си Цзиньп провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Путин заявил, что сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран.

Кроме того, президент сообщил о планах провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что ожидает его визита в Россию предстоящей весной.

В сентябре состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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