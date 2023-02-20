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16 минут назад

Китай потребовал расследования взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество может потребовать тщательного расследования взрывов на «Северных потоках», учитывая всю серьезность последствий. Об этом пишет РИА Новости.

Китай потребовал расследования взрывов на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, взрывы на газопроводах оказали негативное влияние на весь энергетический рынок. Кроме того, от этих действий пострадала экология. Он призвал провести объективное расследование этих терактов.

ЕК отреагировала на расследование Херша по «Северным потокам»

Вэньбинь также заметил, что молчание США по этому поводу вызывает недоумение, а у европейских стран есть много опасений.

«Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — заявил дипломат.

Напомним, журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование о взрывах на газопроводах, в котором пришел к выводу, что к ЧП причастны американские власти, а помогала им Норвегия. Однако позже Пентагон и Белый дом опровергли эти сведения.

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