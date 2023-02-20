Китай потребовал расследования взрывов на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество может потребовать тщательного расследования взрывов на «Северных потоках», учитывая всю серьезность последствий. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, взрывы на газопроводах оказали негативное влияние на весь энергетический рынок. Кроме того, от этих действий пострадала экология. Он призвал провести объективное расследование этих терактов.

Вэньбинь также заметил, что молчание США по этому поводу вызывает недоумение, а у европейских стран есть много опасений.

«Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — заявил дипломат.