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1 час назад

Еврокомиссия отреагировала на расследование Херша по «Северным потокам»

Мария Иванова

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Андреа Мазини заявила, что в ЕК считают спекуляциями обвинения в адрес США и Норвегии по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

Херш заявил о возможной публикации новых материалов по взрывам на «Северных потоках»

В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена.

Журналист заявил со ссылкой на анонимный источник, что взрывы были организованы американскими водолазами при содействии Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток», - так Мазини прокомментировала выводы Херша.

Она подчеркнула, что единственное основание для ответа на вопрос о виновных - это официальное расследование.

В мире,Видео,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Еврокомиссия,
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