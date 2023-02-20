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12 минут назад

Кремль: послание Путина Федеральному собранию пройдет с участниками СВО

Елена Прошина

На послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут присутствовать участники СВО, депутаты и сенаторы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль: послание Путина Федеральному собранию пройдет с участниками СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель российского лидера также добавил, что иностранных журналистов не будет на оглашении послания - такой практики в России нет.

Песков заявил, что президент уже завершает работу над посланием Федеральному собранию. При этом в ходе работы Путин активно контактирует с вице-премьерами, министрами, руководителями профильных ведомств, уточняет различные моменты.

Напомним, президент обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие начнется в 12.00, оно пройдет в Гостином дворе.

Предполагается, что в своем обращении глава государства расскажет о поддержке участников спецоперации, оснащении армии, о борьбе с террористами и диверсантами. Также он затронет тему модернизации военно-промышленного комплекса и противостояния санкциям Запада.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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