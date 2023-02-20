Лавина сошла на санно-бобслейной трассе в горах Сочи. В результате инцидента повреждена инфраструктура. Предварительно установлено, что среди спортсменов и сотрудников пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ГУ МЧС Краснодарского края, на данный момент помощи МЧС России и ЮРПСО не требуется.