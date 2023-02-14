Пока вы не уснули: Новый кандидат в президенты США и НЛО над Китаем

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Экс-постпред США при ООН выдвинула свою кандидатуру на пост президента

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», - объявила она в видеообращении.

Хейли, занимавшая также ранее должность губернатора Южной Каролины, заявила, что пришло время для «нового поколения».

Таким образом Никки Хейли, выдвигающаяся от Республиканской партии, станет конкуренткой бывшего президента страны Дональда Трампа.

В небе над Китаем заметили НЛО

телеграм-канал "Сигнал"

Неопознанные летающие объекты (НЛО) заметили в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях видео с рядом горящих шаров публикуют жители местного города Цицикар.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. Как рассказал житель Цицикара, он заметил «связку» из быстро летящих объектов примерно в 17:23 (12:23 мск). Летящие спереди «шары» по очереди загорались, а те, которые были в конце — поочередно гасли.

Мужчина добавил, что НЛО было видно всего в течение нескольких секунд, после чего оно исчезло. Другие очевидцы необычного события отметили, что объект не издавал каких-либо звуков, летел очень высоко и излучал яркий свет.

В Кремле назвали НАТО враждебной для России организацией

НАТО — враждебная для России организация, которая подтверждает это каждый день. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ежедневно Североатлантический альянс все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины.

«Конечно, это требует определенных мер предосторожности», — добавил Песков.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий.

ЕС включил Россию в список стран - налоговых убежищ

Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

США нашли электронику в обломках сбитого китайского аэростата

Американские военные нашли электронный механизм и датчики в обломках сбитого над США китайского аэростата. Об этом со ссылкой на заявление Северного командования вооруженных сил США пишет New York Post.

4 февраля США сбили аэростат из КНР, который пересек воздушное пространство страны. Согласно заявлению Белого дома, летательный аппарат занимался слежкой для правительства Китая. В свою очередь в Пекине утверждают, что шар был предназначен только для метеорологических исследований.

В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко

В пятницу, 17 февраля, может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля также отметил, что детали встречи будут раскрыты позднее.

Главы государств провели переговоры 26–27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сообщил о том, что он поддерживает контакты с Лукашенко. Тем не менее, как уточнил российский лидер, «жизнь дает повод» затрагивать разные вопросы. Путин указал на стремление стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество.

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из МИД Польши. Об этом сообщил глава министерства Збигнев Рау.

«[Российских выпускников МГИМО] больше нет», — рассказал Збигнев Рау, комментируя массовые увольнения работников с дипломами МГИМО из МИД Польши.

Его слова приводит польское издание Gazeta Polska Codziennie. Он отметил, что выпускники МГИМО уже два месяца не работают в министерстве иностранных дел.

Построившая «Титаник» верфь возобновит работу

Верфь Harland & Wolff в Белфасте, на которой был построен «Титаник», возобновила свою работу. Об этом пишет The Financial Times.

Верфь за £6 млн ($7,3 млн) выкупил британский предприниматель Джон Вуд. По его словам, уже удалось заключить контракт стоимостью £1,6 млрд (около $1,8 млрд) на строительство трех военно-транспортных судов для британского королевского флота.

Строительство будет вестись в партнерстве с испанской судостроительной компанией Navantia

Предприниматель пообещал проведение «серьезной трансформации» в Harland & Wolff и создание, благодаря контрактам, до 700 новых рабочих мест.

Эрдоган назвал число спасенных из-под завалов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-под завалов на юго-востоке страны удалось спасти 8 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение главы республики к участникам Всемирного правительственного саммита.

Вместе с тем турецкий президент с сожалением отметил, что по мере разбора завалов после землетрясения растет и число погибших. Пострадали от последствий стихийного бедствия более 81 тыс. человек, значительная часть которых уже выписана из больниц.

Володин назвал процент вернувшихся россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше 60 процентов уехавших из страны россиян вернулись и работают на прежних местах. Об этом сообщает ТАСС.

О вернувшихся россиянах спикер рассказал на заседании Думы 14 февраля.

Володин заявил, что еще часть россиян продолжает работать за границей, так как их работодатели переехали из РФ из-за «санкционной политики».