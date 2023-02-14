В Кремле назвали НАТО враждебной для России организацией

НАТО — враждебная для России организация, которая подтверждает это каждый день. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что ежедневно Североатлантический альянс все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины.
«Конечно, это требует определенных мер предосторожности», — добавил Песков.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в январе 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.
В июне 2022 года в стратегической концепции НАТО до 2030 года Североатлантический альянс обозначил Россию самой значительной угрозой безопасности организации. Вместе с тем в документе оговорено, что блок не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.