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9 минут назад

В Кремле назвали НАТО враждебной для России организацией

Никита Бородкин

НАТО — враждебная для России организация, которая подтверждает это каждый день. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали НАТО враждебной для России организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля отметил, что ежедневно Североатлантический альянс все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины.

«Конечно, это требует определенных мер предосторожности», — добавил Песков.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в январе 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.

В июне 2022 года в стратегической концепции НАТО до 2030 года Североатлантический альянс обозначил Россию самой значительной угрозой безопасности организации. Вместе с тем в документе оговорено, что блок не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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