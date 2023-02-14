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Эрдоган назвал число спасенных из-под завалов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-под завалов на юго-востоке страны удалось спасти 8 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение главы республики к участникам Всемирного правительственного саммита.

Эрдоган назвал число спасенных из-под завалов в Турции
© globallookpress.com

Вместе с тем турецкий президент с сожалением отметил, что по мере разбора завалов после землетрясения растет и число погибших. Пострадали от последствий стихийного бедствия более 81 тыс. человек, значительная часть которых уже выписана из больниц.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тыс.

По последней информации, число погибших в Турции составляет 31 643 человек. В Сирии жертвами стали 3576, количество пострадавших неизвестно.

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