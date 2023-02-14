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13 минут назад

США нашли электронику в обломках сбитого китайского аэростата

Алиса Селезнёва

Американские военные нашли электронный механизм и датчики в обломках сбитого над США китайского аэростата. Об этом со ссылкой на заявление Северного командования вооруженных сил США пишет New York Post.

4 февраля США сбили аэростат из КНР, который пересек воздушное пространство страны. Согласно заявлению Белого дома, летательный аппарат занимался слежкой для правительства Китая. В свою очередь в Пекине утверждают, что шар был предназначен только для метеорологических исследований.

США сбили аэростат над Аляской

В обломках сбитого шара нашли электронный механизм и ключевые датчики, которые могли использоваться для сбора разведывательной информации, заявили американские военные.

«Экипажам удалось извлечь с места происшествия значительные обломки, в том числе все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также большие участки конструкции», — говорится в заявлении Северного командования вооруженных сил США.

После того, как был сбит китайский аэростат, над территорией США было обнаружено еще три летающих объекта. Все они не были похожи на китайский шар. При этом помощник главы Минобороны США Мелисса Далтон заявила, что найденные объекты могут не нести никакой опасности, однако они были уничтожены в целях безопасности.

Армия,Видео,Мелисса Далтон,
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