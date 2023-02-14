Американские военные нашли электронный механизм и датчики в обломках сбитого над США китайского аэростата. Об этом со ссылкой на заявление Северного командования вооруженных сил США пишет New York Post.

4 февраля США сбили аэростат из КНР, который пересек воздушное пространство страны. Согласно заявлению Белого дома, летательный аппарат занимался слежкой для правительства Китая. В свою очередь в Пекине утверждают, что шар был предназначен только для метеорологических исследований.

«Экипажам удалось извлечь с места происшествия значительные обломки, в том числе все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также большие участки конструкции», — говорится в заявлении Северного командования вооруженных сил США.

После того, как был сбит китайский аэростат, над территорией США было обнаружено еще три летающих объекта. Все они не были похожи на китайский шар. При этом помощник главы Минобороны США Мелисса Далтон заявила, что найденные объекты могут не нести никакой опасности, однако они были уничтожены в целях безопасности.