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14 минут назад

В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко

Лера Букина

В пятницу, 17 февраля, может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля также отметил, что детали встречи будут раскрыты позднее.

Главы государств провели переговоры 26–27 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сообщил о том, что он поддерживает контакты с Лукашенко. Тем не менее, как уточнил российский лидер, «жизнь дает повод» затрагивать разные вопросы. Путин указал на стремление стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество.

Осенью прошлого года на неформальном саммите СНГ российский лидер назвал отношения стран сообщества подлинным стратегическим партнерством. Путин обратил внимание на то, что страны СНГ выстраивают сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Дмитрий Песков называл Белоруссию главным союзником.

Ранее Посол Республики Белоруссия в РФ Дмитрий Крутой заявил, что президенты России и Белоруссии на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства намерены ознакомиться с ходом реализации союзных проектов.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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