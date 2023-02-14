МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Фото: РИА Новости РИА Новости

«[Российских выпускников МГИМО] больше нет», — рассказал Збигнев Рау, комментируя массовые увольнения работников с дипломами МГИМО из МИД Польши.

Его слова приводит польское издание Gazeta Polska Codziennie. Он отметил, что выпускники МГИМО уже два месяца не работают в министерстве иностранных дел.

Збигнев Рау уточнил, что увольнение российских сотрудников связанно с процессом декоммунизации в Польше. Процесс начался с законов о люстрации (законодательные ограничения для представителей прежней власти — прим. ред.), выпущенных в 1998 и в 2006 годах.