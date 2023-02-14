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18 минут назад

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Ura.Ruиещё 4

Всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из МИД Польши. Об этом сообщил глава министерства Збигнев Рау.

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Российских выпускников МГИМО] больше нет», — рассказал Збигнев Рау, комментируя массовые увольнения работников с дипломами МГИМО из МИД Польши.

Его слова приводит польское издание Gazeta Polska Codziennie. Он отметил, что выпускники МГИМО уже два месяца не работают в министерстве иностранных дел.

Збигнев Рау уточнил, что увольнение российских сотрудников связанно с процессом декоммунизации в Польше. Процесс начался с законов о люстрации (законодательные ограничения для представителей прежней власти — прим. ред.), выпущенных в 1998 и в 2006 годах.

В 2018 году бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович тоже уволил всех выпускников МГИМО. Свое решение он аргументировал тем, что российские выпускники имеют связь с советским прошлым.

В мире,Збигнев Рау,Яцек Чапутович,МГИМО,
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