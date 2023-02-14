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19 минут назад

Экс-постпред США при ООН выдвинула свою кандидатуру на пост президента

Алиса Селезнёва

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», - объявила она в видеообращении.

Хейли, занимавшая также ранее должность губернатора Южной Каролины, заявила, что пришло время для «нового поколения».

Таким образом Никки Хейли, выдвигающаяся от Республиканской партии, станет конкуренткой бывшего президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. В ее рамках он уже посетил штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. При этом NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что бывший глава Белого дома столкнулся с недостатком средств на свою избирательную кампанию.

Издание отмечает, что Трамп собрал 9,5 миллиона долларов, при этом сбор средств во время промежуточных выборов в США и заблокированный аккаунт в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) мешают политику набрать всю сумму. В связи с этим Трамп расширил свой штат цифровых специалистов.

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