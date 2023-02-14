В небе над Китаем заметили НЛО

Неопознанные летающие объекты (НЛО) заметили в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях видео с рядом горящих шаров публикуют жители местного города Цицикар.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. Как рассказал житель Цицикара, он заметил «связку» из быстро летящих объектов примерно в 17:23 (12:23 мск). Летящие спереди «шары» по очереди загорались, а те, которые были в конце — поочередно гасли.

Мужчина добавил, что НЛО было видно всего в течение нескольких секунд, после чего оно исчезло. Другие очевидцы необычного события отметили, что объект не издавал каких-либо звуков, летел очень высоко и излучал яркий свет.

Сотрудники местного Метеобюро заявили, что пока не знают ничего об объекте и не могут объяснить его появление погодными явлениями. Вместе с тем в канцелярии противовоздушной обороны Цицикара заявили, что не получали никаких оповещений о проведении учений или тренировок, призвав жителей сохранять спокойствие.

Отметим, что объекты в небе, скорее всего, являются спутниками системы StarLink американского предпринимателя Илона Маска. 12 февраля SpaceX запустила Falcon 9 с элементами системы на борту, сообщает Space.com. После запуска они выстраиваются в линию и при помощи электростатических двигателей постепенно набирают необходимую для работы высоту.