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26 минут назад

Построившая «Титаник» верфь возобновит работу

Алиса Селезнёва

Верфь Harland & Wolff в Белфасте, на которой был построен «Титаник», возобновила свою работу. Об этом пишет The Financial Times.

Построившая «Титаник» верфь возобновит работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Верфь за £6 млн ($7,3 млн) выкупил британский предприниматель Джон Вуд. По его словам, уже удалось заключить контракт стоимостью £1,6 млрд (около $1,8 млрд) на строительство трех военно-транспортных судов для британского королевского флота.

Строительство будет вестись в партнерстве с испанской судостроительной компанией Navantia

Предприниматель пообещал проведение «серьезной трансформации» в Harland & Wolff и создание, благодаря контрактам, до 700 новых рабочих мест.

В Белфасте на верфи «Harland & Wolff» с 1909 по 1912 год был построен один из крупнейших лайнеров начала XX века - «Титаник». Корабль был оборудован двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами и паровой турбиной. Он затонул во время своего первого рейса, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Эта катастрофа унесла жизни 1496 человек.

В мире,Джон Вуд,
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