Построившая «Титаник» верфь возобновит работу

Верфь Harland & Wolff в Белфасте, на которой был построен «Титаник», возобновила свою работу. Об этом пишет The Financial Times.

Верфь за £6 млн ($7,3 млн) выкупил британский предприниматель Джон Вуд . По его словам, уже удалось заключить контракт стоимостью £1,6 млрд (около $1,8 млрд) на строительство трех военно-транспортных судов для британского королевского флота.

В Белфасте на верфи «Harland & Wolff» с 1909 по 1912 год был построен один из крупнейших лайнеров начала XX века - «Титаник». Корабль был оборудован двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами и паровой турбиной. Он затонул во время своего первого рейса, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Эта катастрофа унесла жизни 1496 человек.