"Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Россия не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний (Критерий 2.1.). Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, остановился после российской агрессии против Украины", - утверждается в нем.