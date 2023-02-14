В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
48 минут назад

Володин назвал процент вернувшихся россиян

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше 60 процентов уехавших из страны россиян вернулись и работают на прежних местах. Об этом сообщает ТАСС.

Володин назвал процент вернувшихся россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О вернувшихся россиянах спикер рассказал на заседании Думы 14 февраля.

Володин заявил, что еще часть россиян продолжает работать за границей, так как их работодатели переехали из РФ из-за «санкционной политики».

Володин добавил, что за рубежом граждан РФ «вербуют, заставляют, убеждают, чтобы они против страны выступили».

«Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь», - заключил он.

Forbes ранее писал, что за первые 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек, в том числе 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что число в 700 тысяч человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители