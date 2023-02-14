Володин назвал процент вернувшихся россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что больше 60 процентов уехавших из страны россиян вернулись и работают на прежних местах. Об этом сообщает ТАСС.

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О вернувшихся россиянах спикер рассказал на заседании Думы 14 февраля.

Володин заявил, что еще часть россиян продолжает работать за границей, так как их работодатели переехали из РФ из-за «санкционной политики».

Володин добавил, что за рубежом граждан РФ «вербуют, заставляют, убеждают, чтобы они против страны выступили».

«Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь», - заключил он.

Forbes ранее писал, что за первые 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек, в том числе 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.