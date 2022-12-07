Пока вы не уснули: Путин о мобилизации и угрозы Киева объектам в Сибири

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Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Во время встречи с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что считает разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла – и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакого», – сказал он.

СМИ: Киев угрожает атаками по объектам в Сибири

Украинские власти угрожают атаками по объектам в Сибири. Об этом, как сообщает РИА Новости, газете Financial Times рассказал неназванный «советник украинских властей по вопросам обороны».

По словам собеседника FT, в Киеве рассчитывают, что с помощью беспилотников смогут «достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири».

Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к переговорам по ситуации на Украине, однако для этого она должна услышать серьезное предложение о том, как остановить конфликт, передает РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, российские интересы должны быть учтены.

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», - подчеркнул он.

Сегодня Лавров выступает на Международном форуме «Примаковские чтения».

В ЛНР спрогнозировали «котел» вокруг Артемовска

Артемовск (украинское название — Бахмут) в скором времени может оказаться в «котле». Такой прогноз дал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция в данном районе идет в запланированном режиме... Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артемовска — это уже южнее, там работают представители Донецкой народной республики и Вооруженных сил России», — заявил Марочко, отметив, что и на северных рубежах армия делает успехи.

По мнению офицера НМ ЛНР, противник попытается не допустить окружения города.

Устроивший стрельбу из пулемета дезертир задержан в Ростовской области

В Ростовской области задержан дезертир, открывший огонь по сотрудникам полиции из пулемета. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Как уточнил глава региона, преступника обнаружили спустя сутки в пустующем здании под Новошахтинском.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», - написал Голубев.

Литва прекратит вещание «Дождя»*

Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о прекращении в стране вещания телеканала «Дождь». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должны прекратить 8 декабря.

Начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск

Начальник одного из отделов РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате и арестован заочно. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, Фейзба избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», - сказал источник.

Решение о заочном аресте было принято Лефортовским судом Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не обжаловано.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании в Назрани

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании с магазинами и офисами в городе Назрань на улице Муталиева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате происшествия произошел пожар. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре горожанина, в том числе и несовершеннолетний. Сейчас пострадавших госпитализировали.

В ЕС призвали скорректировать санкции против России ради продовольствия

Несколько стран ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды, призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против России, чтобы ограничения не затрагивали экспорт продовольствия. Об этом сообщает Financial Times.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится принять девятый пакет санкций. Под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и объектов из области технологий, финансов и СМИ.

Financial Times ранее рассказала, что ЕС планирует ввести запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

«Золотой граммофон» впервые за 13 лет проведут без Урганта

Церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году пройдет без Ивана Урганта. Ведущим концерта станет Вадим Галыгин. Об этом пишет «Комсомольская правда».