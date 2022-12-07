В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
35 минут назад

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании в Назрани

Москва24иещё 8

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании с магазинами и офисами в городе Назрань на улице Муталиева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди
Фото: ТАССТАСС

В результате происшествия произошел пожар. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре горожанина, в том числе и несовершеннолетний. Сейчас пострадавших госпитализировали.

За последние дни в ряде российских регионов произошел ряд инцидентов, связанных со взрывами газа. В связи с этим в сенаторы РФ выступили с инициативой создать поправки в КоАП. Согласно решению будет предусмотрена ответственность за нарушения во время проверок газового оборудования домов.

Так, похожее ЧП случилось в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. Из-за происшествия обрушились чердачные перекрытия и кровля, был обнаружен один пострадавший.

Еще взрыв бытового газа прогремел в Нижневартовске. Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

Во время поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела восьми погибших. Лишь сегодня, 7 ноября, спасателям удалось разобрать все завалы.

Также похожее происшествие произошло в городе Заволжье Нижегородской области. В результате пламя распространилось на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Происшествия,Взрывы газа в домах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители