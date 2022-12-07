При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании с магазинами и офисами в городе Назрань на улице Муталиева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото: ТАСС ТАСС

В результате происшествия произошел пожар. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре горожанина, в том числе и несовершеннолетний. Сейчас пострадавших госпитализировали.

За последние дни в ряде российских регионов произошел ряд инцидентов, связанных со взрывами газа. В связи с этим в сенаторы РФ выступили с инициативой создать поправки в КоАП. Согласно решению будет предусмотрена ответственность за нарушения во время проверок газового оборудования домов.

Так, похожее ЧП случилось в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. Из-за происшествия обрушились чердачные перекрытия и кровля, был обнаружен один пострадавший.

Еще взрыв бытового газа прогремел в Нижневартовске. Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

Во время поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела восьми погибших. Лишь сегодня, 7 ноября, спасателям удалось разобрать все завалы.