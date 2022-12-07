Начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск

Начальник одного из отделов РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате и арестован заочно. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, Фейзба избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», - сказал источник.
Решение о заочном аресте было принято Лефортовским судом Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не обжаловано.
Ранее стало известно, что в Сибирском филиале РАНХиГС прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела по статье 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество. В частности, речь идет о преподавателе кафедры физического воспитания и спорта Денисе Пантелькине. Согласно показаниям студентов, он регулярно получал от них деньги за зачеты по элективным курсам по физическому воспитанию и спорту. Следствие получило информацию о более ста эпизодах подобной деятельности в течение последних нескольких месяцев.