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39 минут назад

Начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск

Елена Прошина

Начальник одного из отделов РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате и арестован заочно. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в правоохранительных органах, Фейзба избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», - сказал источник.

Решение о заочном аресте было принято Лефортовским судом Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не обжаловано.

Ранее стало известно, что в Сибирском филиале РАНХиГС прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела по статье 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество. В частности, речь идет о преподавателе кафедры физического воспитания и спорта Денисе Пантелькине. Согласно показаниям студентов, он регулярно получал от них деньги за зачеты по элективным курсам по физическому воспитанию и спорту. Следствие получило информацию о более ста эпизодах подобной деятельности в течение последних нескольких месяцев.

Происшествия,РАНХиГС,
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