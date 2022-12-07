Начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск

Начальник одного из отделов РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате и арестован заочно. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщили в правоохранительных органах, Фейзба избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», - сказал источник.

Решение о заочном аресте было принято Лефортовским судом Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что решение пока не обжаловано.