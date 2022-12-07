В ЕС призвали скорректировать санкции против России ради продовольствия

Несколько стран ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды, призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против России, чтобы ограничения не затрагивали экспорт продовольствия. Об этом сообщает Financial Times.

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Ранее сообщалось, что ЕС готовится принять девятый пакет санкций. Под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и объектов из области технологий, финансов и СМИ.

Financial Times ранее рассказала, что ЕС планирует ввести запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Также девятый пакет санкций включает усиление контроля за экспортом технологий, которые могут использоваться для российского оборонного сектора.

Глава МИД России Сергей Лавров называл ложью заявления ЕС о том, что экспорт продовольствия и удобрений из РФ не ограничен.