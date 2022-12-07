В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

В ЕС призвали скорректировать санкции против России ради продовольствия

Мария Иванова

Несколько стран ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды, призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против России, чтобы ограничения не затрагивали экспорт продовольствия. Об этом сообщает Financial Times.

В ЕС призвали скорректировать санкции против России ради продовольствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что ЕС готовится принять девятый пакет санкций. Под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и объектов из области технологий, финансов и СМИ.

Financial Times ранее рассказала, что ЕС планирует ввести запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Также девятый пакет санкций включает усиление контроля за экспортом технологий, которые могут использоваться для российского оборонного сектора.

Глава МИД России Сергей Лавров называл ложью заявления ЕС о том, что экспорт продовольствия и удобрений из РФ не ограничен.

Он подчеркнул, что санкции включают запрет на банковские транзакции для Россельхозбанка, обслуживающего более 90 процентов всех поставок продовольствия из РФ, а также запрет на доступ российских судов в европейские порты.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,Россельхозбанк,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители