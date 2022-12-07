В ЕС призвали скорректировать санкции против России ради продовольствия

Несколько стран ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды, призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против России, чтобы ограничения не затрагивали экспорт продовольствия. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее сообщалось, что ЕС готовится принять девятый пакет санкций. Под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и объектов из области технологий, финансов и СМИ.
Financial Times ранее рассказала, что ЕС планирует ввести запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.
Также девятый пакет санкций включает усиление контроля за экспортом технологий, которые могут использоваться для российского оборонного сектора.
Глава МИД России Сергей Лавров называл ложью заявления ЕС о том, что экспорт продовольствия и удобрений из РФ не ограничен.
Он подчеркнул, что санкции включают запрет на банковские транзакции для Россельхозбанка, обслуживающего более 90 процентов всех поставок продовольствия из РФ, а также запрет на доступ российских судов в европейские порты.