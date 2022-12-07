Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к переговорам по ситуации на Украине, однако для этого она должна услышать серьезное предложение о том, как остановить конфликт, передает РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, российские интересы должны быть учтены.

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», - подчеркнул он.

Сегодня Лавров выступает на Международном форуме «Примаковские чтения».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии условий для мирных переговоров России и Украины. И в этом, по его словам, виновата Россия, так как она не проявила готовности к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что именно Киев должен решать, когда нужно начать диалог.

До этого президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Россией по Украине уход российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения». Также Песков отметил, что Путин проявлял инициативу в вопросе переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, однако стороны не пошли на это.