В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
39 минут назад

Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Лера Букина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к переговорам по ситуации на Украине, однако для этого она должна услышать серьезное предложение о том, как остановить конфликт, передает РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, российские интересы должны быть учтены.

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», - подчеркнул он.

Сегодня Лавров выступает на Международном форуме «Примаковские чтения».

Лавров заявил о заложенной Польшей мине под ОБСЕ

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии условий для мирных переговоров России и Украины. И в этом, по его словам, виновата Россия, так как она не проявила готовности к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что именно Киев должен решать, когда нужно начать диалог.

До этого президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Россией по Украине уход российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения». Также Песков отметил, что Путин проявлял инициативу в вопросе переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, однако стороны не пошли на это.

Ранее на Украине был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,ОБСЕ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители