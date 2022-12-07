Устроивший стрельбу из пулемета дезертир задержан в Ростовской области

В Ростовской области задержан дезертир, открывший огонь по сотрудникам полиции из пулемета. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев .

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», - написал Голубев.

Напомним, 6 декабря Николин напал на полицейских, когда те прочесывали лесополосу. Преступник открыл огонь из пулемета Калашникова. В результате был ранен один из сотрудников. Самому дезертиру удалось скрыться. В области был введен план «Сирена».