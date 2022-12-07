В ЛНР спрогнозировали «котел» вокруг Артемовска

«Специальная военная операция в данном районе идет в запланированном режиме... Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артемовска — это уже южнее, там работают представители Донецкой народной республики и Вооруженных сил России», — заявил Марочко, отметив, что и на северных рубежах армия делает успехи.