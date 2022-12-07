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3 минуты назад

В ЛНР спрогнозировали «котел» вокруг Артемовска

Lenta.ruиещё 1

Артемовск (украинское название — Бахмут) в скором времени может оказаться в «котле». Такой прогноз дал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

В ЛНР спрогнозировали «котел» вокруг Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальная военная операция в данном районе идет в запланированном режиме... Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артемовска — это уже южнее, там работают представители Донецкой народной республики и Вооруженных сил России», — заявил Марочко, отметив, что и на северных рубежах армия делает успехи.

По мнению офицера НМ ЛНР, противник попытается не допустить окружения города.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском получили подкрепление. Большую часть военнослужащих сразу направили для восполнения «безвозвратных и санитарных потерь».

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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