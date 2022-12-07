«Золотой граммофон» впервые за 13 лет проведут без Урганта

Церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году пройдет без Ивана Урганта. Ведущим концерта станет Вадим Галыгин. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ургант был бессменным ведущим премии с 2008 года. Причина такого решения продюсеров пока неизвестна. Вместо шоумена на сцене ВТБ Арены в качестве ведущего появится Вадим Галыгин. Также есть информация, что пару ему составит Екатерина Скулкина.
«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего. Для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», - прокомментировал Вадим Галыгин.
Ранее отец телеведущего Андрей Ургант рассказал, что его сын стал безработным. По его словам, Иван временно не работает и вместо этого воспитывает дочерей. При этом есть сведения, что Ургант продолжает неплохо зарабатывать на ведении корпоративов.