«Золотой граммофон» впервые за 13 лет проведут без Урганта

Церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году пройдет без Ивана Урганта. Ведущим концерта станет Вадим Галыгин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Ургант был бессменным ведущим премии с 2008 года. Причина такого решения продюсеров пока неизвестна. Вместо шоумена на сцене ВТБ Арены в качестве ведущего появится Вадим Галыгин. Также есть информация, что пару ему составит Екатерина Скулкина.

«Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего. Для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка», - прокомментировал Вадим Галыгин.