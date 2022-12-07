СМИ: Киев угрожает атаками по объектам в Сибири

Украинские власти угрожают атаками по объектам в Сибири. Об этом, как сообщает РИА Новости, газете Financial Times рассказал неназванный «советник украинских властей по вопросам обороны».

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По словам собеседника FT, в Киеве рассчитывают, что с помощью беспилотников смогут «достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири».

Источник газеты отметил, что такие атаки не помогут Киеву победить, но станут частью украинских «операций по оказанию влияния» на территории РФ, которые не хотят поддерживать на Западе.

Он заявил, что Украина планирует использовать беспилотники, произведенные в рамках совместной инициативы правительства и частного сектора.

Эти дроны якобы способны лететь со скоростью, близкой к скорости звука, и смогут переносить до 50-100 килограммов взрывчатки.

В Минобороны России ранее заявили о перехвате беспилотников, которыми Украина пыталась атаковать аэродромы дальней авиации под Рязанью и Саратовом.

Российские военные рассказали, что это были беспилотные летательные аппараты советского производства. Дроны, летевшие на малой высоте, были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России.