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1 час назад

Литва прекратит вещание «Дождя»*

Алиса Селезнёва

Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о прекращении в стране вещания телеканала «Дождь». Об этом пишет РИА Новости.

Еще одна страна ЕС прекратит вещание «Дождя»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должны прекратить 8 декабря.

Литовская комиссия по радио и телевидению заявила, что с 8 декабря «Дождь»* не будет доступен и в Литве. В комиссии отметили, что телеканалу позволяла вещать на территории ЕС, США, России и других стран выданная в Латвии лицензия.

«Он был включен в список ретрансляторов телепрограмм, представителей аудиовизуальных медиа-услуг и был доступен на платформе Youtube», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

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