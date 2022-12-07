Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Во время встречи с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что считает разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла – и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакого», – сказал он.

Путин также добавил, что 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся в резерве на полигонах минобороны. А из 300 тысяч мобилизованных в зоне СВО находятся 150 тысяч, при том только 77 тысяч из них участвуют в боевых ситуациях. Остальные мобилизованные, по его словам, состоят в войсках теробороны.