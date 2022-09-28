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Песков: военная операция продолжится до выхода к границам ДНР

После завершения референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, спецоперация не закончится. ВС РФ как минимум нужно выйти к признанным РФ границам ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время не все территории Донецкой народной республики освобождены. Поэтому спецоперация будет продолжена как минимум до освобождения всей территории ДНР.

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что кредитные каникулы будут предоставлены по займам, потребительским кредитам и ипотеке. Кроме того, право на кредитные каникулы получат не только военнослужащие Минобороны, но и сотрудники Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с граждан РФ, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, мобилизованные россияне могут рассчитывать на полную или частичную приостановку долговых обязательств. Для этого призывникам необходимо подать соответствующую просьбу в ФССП. Сделать это мобилизованные могут на призывных пунктах.

Стало известно, будут ли мобилизованные платить алименты

У мобилизованных граждан России, у которых есть обязательства по алиментам, выплаты на детей будут вычитаться из денежного довольствия. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов», — говорится в ответе на вопрос.

Новые санкции могут распространить на платежную систему «Мир»

Власти США рассматривают введение новых санкций в отношении России, которые затронут платежную систему «Мир». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По имеющимся данным, Белый дом «готовит новую серию санкций, стремясь ужесточить финансовый кордон вокруг российской экономики». Целями новых санкций называют российские финансовые учреждения, которые имеют решающее значение для экономики страны. К таким учреждениям относят Агентство по страхованию вкладов и Национальную система платежных карт, которая обслуживает платежную систему «Мир».

На границе с Финляндией появился мобильный военкомат

На границе с Финляндией у пропускного пункта Торфяновка появился мобильный военкомат, передает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Издание опубликовало снимок пункта, который сделал петербуржец Алексей. Мужчина отметил, что мобильный военкомат стоит после шлагбаума на въезде в Россию.

СБУ предъявила обвинения Пушилину, Балицкому, Сальдо и Стремоусову

Служба безопасности Украины предъявила обвинение 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В список обвиняемых входят глава ДНР Денис Пушилин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Следователи квалифицировали их действия по статье УК Украины «Коллаборационная деятельность».

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.

Небензя допустил, что что «процесс» с референдумами может пойти дальше

Комментируя прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав России постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что этот процесс может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Об этом пишет РБК.

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан», — заявил Небензя.

Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян

Россияне, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации. Эту категорию граждан назвали на информационном портале «Объясняем.рф».

Как стало известно, призываться также не будут лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

В Абхазии заявили об угрозе войны с Грузией

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что вероятность грузино-абхазской войны остается высокой. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Ардзинбы, угроза конфликта будет существовать, пока Абхазия и Грузия не подпишут соглашение о неприменении силы.

«Оно по-прежнему не подписано, и мы будем считать вероятность войны высокой. Поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого», - подчеркнул он.

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относится к словам российского президента Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, она выступила на открытии «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля».

В ходе своей речи Меркель затронула актуальную политическую повестку и напомнила, что однажды уже призывала относиться к словам Путина всерьез.