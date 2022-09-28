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45 минут назад

В Абхазии заявили об угрозе войны с Грузией

Ирина Лебедева

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что вероятность грузино-абхазской войны остается высокой. Об этом сообщает РИА Новости

В Абхазии заявили об угрозе войны с Грузией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ардзинбы, угроза конфликта будет существовать, пока Абхазия и Грузия не подпишут соглашение о неприменении силы.

«Оно по-прежнему не подписано, и мы будем считать вероятность войны высокой. Поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого», - подчеркнул он.

Министр заявил, что Грузия закупает все больше беспилотников, углубляет контакты с НАТО и проводит совместные с США учения. Также он обратил внимание на высокий уровень военных расходов Тбилиси - около 300 миллионов долларов.

Новый раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье запланирован на начало октября. Международные дискуссии проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США при посредничестве ООН, ЕС и ОБСЕ. Это единственная платформа диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

Ардзинба назвал октябрьские встречи «прекрасной возможностью» подписать соглашение о неприменении силы. Он подчеркнул, что в Абхазии к этому готовы.

«Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет», - заключил он.

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