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9 минут назад

Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян

Lenta.ruиещё 1

Россияне, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации. Эту категорию граждан назвали на информационном портале «Объясняем.рф».

Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян
Фото: ShutterstockShutterstock

Как стало известно, призываться также не будут лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Названа еще одна приоритетная категория россиян для мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,
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