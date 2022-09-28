Стали известны еще две не подлежащие мобилизации категории россиян

Россияне, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации. Эту категорию граждан назвали на информационном портале «Объясняем.рф».

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Как стало известно, призываться также не будут лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.