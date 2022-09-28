Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что кредитные каникулы будут предоставлены по займам, потребительским кредитам и ипотеке. Кроме того, право на кредитные каникулы получат не только военнослужащие Минобороны, но и сотрудники Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Уточняется, что мобилизованные граждане, контрактники и прочие участники СВР будут иметь возможность приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Такое же право получат члены их семей. Приостанавливаться обязательства будут на срок мобилизации, участия в СВО или контакта, увеличенные на 30 дней. Этот период будет продлён в случае ранения, контузии или болезни, которые были получены в ходе СВО,

В случае же смерти или попадания в первую группу инвалидности обязательства по кредитам будут прекращены как для пострадавшего участника СВО, так и для членов его семьи по соответствующим кредитам. Предполагается, что такие кредиты будут полностью списаны.