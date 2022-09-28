На границе с Финляндией появился мобильный военкомат

На границе с Финляндией у пропускного пункта Торфяновка появился мобильный военкомат, передает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Издание опубликовало снимок пункта, который сделал петербуржец Алексей. Мужчина отметил, что мобильный военкомат стоит после шлагбаума на въезде в Россию .

Сделал фото в 7:10 утра на Торфяновке. Стоит сразу после шлагбаума на въезде в Россию. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое сказала и пограничница, которая ставит печати, — рассказал Алексей

На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией ранее заметили черный микроавтобус с надписью «Военный комиссариат». Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил , что на КПП «Верхний Ларс» развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву, он отметил, что таких около 1–2%.