ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с граждан РФ, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным агентства, мобилизованные россияне могут рассчитывать на полную или частичную приостановку долговых обязательств. Для этого призывникам необходимо подать соответствующую просьбу в ФССП. Сделать это мобилизованные могут на призывных пунктах.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Документ предполагает заморозку кредитов или снижение выплат по ним для мобилизованных. Также в законопроект включили пункт об аннулировании кредитных обязательств в случае гибели военнослужащего.