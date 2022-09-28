ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с граждан РФ, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, мобилизованные россияне могут рассчитывать на полную или частичную приостановку долговых обязательств. Для этого призывникам необходимо подать соответствующую просьбу в ФССП. Сделать это мобилизованные могут на призывных пунктах.