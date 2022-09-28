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46 минут назад

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Елена Прошина

Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с граждан РФ, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, мобилизованные россияне могут рассчитывать на полную или частичную приостановку долговых обязательств. Для этого призывникам необходимо подать соответствующую просьбу в ФССП. Сделать это мобилизованные могут на призывных пунктах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Документ предполагает заморозку кредитов или снижение выплат по ним для мобилизованных. Также в законопроект включили пункт об аннулировании кредитных обязательств в случае гибели военнослужащего.

Общество,Украина,ФССП России,Госдума,
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