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48 минут назад

Песков: военная операция продолжится до выхода к границам ДНР

Алиса Селезнёва

После завершения референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, спецоперация не закончится. ВС РФ как минимум нужно выйти к признанным РФ границам ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время не все территории Донецкой народной республики освобождены. Поэтому спецоперация будет продолжена как минимум до освобождения всей территории ДНР.

«Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», - ответил Песков.

Напомним, по результатам референдумов за присоединения в состав России проголосовало более 87% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это «колоссальные» результаты. С протоколом по итогам голосования он направился в Москву на подписание соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо также обратился к Владимиру Путину с предложением принять регион в состав РФ на правах нового субъекта. По его словам, прошедший референдум олицетворяет собой «непосредственное выражение власти народа». Итоги голосования показали, что жители Херсонской области больше не намерены жить как прежде.

Политика,Видео,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,
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