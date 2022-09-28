После завершения референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, спецоперация не закончится. ВС РФ как минимум нужно выйти к признанным РФ границам ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время не все территории Донецкой народной республики освобождены. Поэтому спецоперация будет продолжена как минимум до освобождения всей территории ДНР.

«Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», - ответил Песков.

Напомним, по результатам референдумов за присоединения в состав России проголосовало более 87% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это «колоссальные» результаты. С протоколом по итогам голосования он направился в Москву на подписание соглашения с президентом России Владимиром Путиным.