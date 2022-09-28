Стало известно, будут ли мобилизованные платить алименты

У мобилизованных граждан России, у которых есть обязательства по алиментам, выплаты на детей будут вычитаться из денежного довольствия. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов», — говорится в ответе на вопрос.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.