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51 минуту назад

Стало известно, будут ли мобилизованные платить алименты

Никита Бородкин

У мобилизованных граждан России, у которых есть обязательства по алиментам, выплаты на детей будут вычитаться из денежного довольствия. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Стало известно, будут ли мобилизованные платить алименты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов», — говорится в ответе на вопрос.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат. Депутат отметила, что оно является такой же зарплатой, как и на гражданской работе.

Армия,Украина,Татьяна Буцкая,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
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