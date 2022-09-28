Небензя допустил, что что «процесс» с референдумами может пойти дальше

Комментируя прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав России постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что этот процесс может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Об этом пишет РБК.
«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан», — заявил Небензя.
По его словам, граждане Украины хотят мира, «но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона», которые зарабатывают миллиарды долларов на чужой беде.
«Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», — отметил постпред.
Напомним, по итогам прошедших референдумов о вхождении в состав России за проголосовали 98,42% жителей ЛНР, 99,23% ДНР, 87,05% Херсонской области, 93,1% Запорожской области.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшие дни регион обратится к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума.