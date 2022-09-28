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39 минут назад

Небензя допустил, что что «процесс» с референдумами может пойти дальше

Мария Иванова

Комментируя прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав России постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что этот процесс может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Об этом пишет РБК.

Небензя допустил, что что «процесс» с референдумами может пойти дальше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан», — заявил Небензя.

По его словам, граждане Украины хотят мира, «но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона», которые зарабатывают миллиарды долларов на чужой беде.

«Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», — отметил постпред.

Напомним, по итогам прошедших референдумов о вхождении в состав России за проголосовали 98,42% жителей ЛНР, 99,23% ДНР, 87,05% Херсонской области, 93,1% Запорожской области.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшие дни регион обратится к президенту РФ Владимиру Путину по итогам референдума.

Политика,Кирилл Стремоусов,Василий Небензя,Владимир Путин,ООН,
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